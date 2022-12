Kollegen verneigen sich vor ihr

«Ich liebe dich»: John Travolta trauert um Kirstie Alley

Kirstie Alley ist mit 71 Jahren an Krebs gestorben. Etliche Kollegen verbeugen sich vor der Schauspielerin, allen voran John Travolta, der an der Seite von Alley in «Kuck mal, wer da spricht» spielte. Auch die Stars von «Cheers» verneigen sich.