«Ich liebe es»: Harrison Ford denkt mit 80 Jahren nicht an Rente

Am 13. Juli 2022 ist Harrison Ford 80 Jahre alt geworden - doch an Ruhestand denkt er noch lange nicht. In einem Gespräch mit der «New York Times» bekräftigte der Schauspieler einmal mehr, dass er seinen Job immer noch liebe. «Ich liebe die Herausforderung und den Prozess, einen Film zu machen», sagte er. «Ich fühle mich wie zu Hause. Das ist es, was ich mein Leben lang gemacht habe».