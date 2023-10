«Ich vermisse alles»: Helene Fischer bedankt sich bei ihren Fans

Am 11. April startete sie dann aber in Hamburg. Doch es ging nicht reibungslos weiter, einen echten Horror–Unfall erlitt die Künstlerin bei ihrem Konzert am 18. Juni in Hannover. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf eine Trapezstange und zog sich oberhalb der Nase eine Platzwunde zu. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Einen Tag später gab eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation leichte Entwarnung, es gehe der Schlagersängerin den «Umständen entsprechend gut» hiess es damals. Die Narbe ist auch in dem Clip noch zu sehen.