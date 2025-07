«Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast»: Neues Slasher-Comeback

Ganz unabhängig davon, ob die versprochenen Twists auch wirklich zünden: Sowohl Jennifer Love Hewitt als auch Freddie Prinze Jr. wieder in ihren alten Rollen zu sehen, dürfte für wohlige Nostalgie bei Fans der ersten zwei Teile sorgen. Die beiden waren schliesslich blutjunge 18 und 21 Jahre alt, als sie es erstmals mit dem mysteriösen Mörder zu tun bekamen. Zwar verschwanden sie nie ganz aus Hollywood, gerade in den vergangenen zehn bis 15 Jahren hatte man sie aber so gut wie gar nicht mehr in grösseren Rollen gesehen. Ihre Anhänger wissen also, was in diesem Sommer zu tun ist – ab ins Kino!