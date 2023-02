«Scream» einmal mehr als Vorbild

Vorbild für die Rückkehr von «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» ist der Erfolg von «Scream». Das zweite grosse Horror-Franchise der späten 1990er-Jahre feierte 2022 ein Comeback. «Scream 5» brachte mit unter anderem Courtney Cox (58) und Neve Campbell (49) die Darsteller der ersten Filme zurück - und kombinierte sie mit frischen Gesichtern. Diese Strategie erwartet «Deadline» auch für den geplanten «letzten Sommer»-Film. «Scream 5» war schliesslich ein Hit, Teil 6 startet am 9. März in den Kinos.