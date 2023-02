Bill Kaulitz trauert um seinen Hund

«Lieber Stitch, ich werde nie verstehen, warum das Leben dich so früh, so unerwartet, so plötzlich von mir genommen hat», beginnt sein rührender Post, den der 33-Jährige an seinen Hund gerichtet hat. Dazu veröffentlichte er mehrere Bilder und Videos, die seine schwarze Dogge zeigen. «Nur wenige Tage nachdem wir unseren Capper verloren hatten, als du erst vier Jahre alt warst und wir beide noch so viele gemeinsame Pläne hatten.»