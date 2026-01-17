Idris Elba hätte seine eigene Ritterehre beinahe verpasst

«Es ist wirklich eine grosse Ehre, und meine Mutter ist so glücklich darüber», berichtete er noch. Auch seine Ehefrau Sabrina (36) «liebe» den neuen Titel – obwohl die offizielle Zeremonie mit dem traditionellen Schwertschlag auf die Schulter noch aussteht. Daneben habe sich Elba ob seiner Ehrung noch gedacht: «Moment mal, das ist grossartig, aber ich bin seit 30 Jahren Schauspieler!»