IFA 2022: Das sind die Highlights der Berliner Elektronikmesse

Die Bildschirm-Evolution geht weiter

Ebenfalls 2023 soll in Europa ein ganz besonderer Fernseher für die Hemdtasche verfügbar sein. Lenovo stellt auf der IFA mit den Glasses T1 eine Brille vor, die optisch an eine Mischung aus Sonnenbrille und Microsofts Hololense erinnert. Hinter den getönten Linsen verbergen sich zwei Micro-OLED-Displays, die mit 1.920 x 1.080 Pixeln pro Display auflösen und Trägern einen grossen Bildschirm vor die Augen projizieren. Dazu ist die Brille via USB-C-Kabel mit einem Smartphone, Laptop oder Tablet zu verbinden, das auch gleichzeitig den Strom liefert - einen eigenen Akku hat sie nämlich nicht. Was die Lenovo-Brille kosten soll, hat der chinesische Konzern in Berlin noch nicht verraten.