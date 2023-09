IFA 2023: Das sind die Highlights der Elektronik-Messe

Das in China bereits seit Juni erhältliche Magic V2 ist mit einem Snapdragon 8 Gen 2 und dessen maximaler Taktfrequenz von 3,36 Gigahertz ausgestattet. Dazu kommen in allen Varianten des Magic V2 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Beim Speicher haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen 256 oder 512 Gigabyte sowie in der Ultimate–Ausführung sogar einem Terabyte. Dazu ist das chinesische Foldable mit einer 50–Megapixel–Hauptkamera sowie einer 16–Megapixel–Frontkamera und einem 5.000–mAh–Akku ausgestattet. Ab Januar 2024 soll das Magic V2 in Deutschland zu bekommen sein.