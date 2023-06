Vor rund einer Woche war Majors in dem Fall erstmals vor Gericht erschienen. Dieses hatte den Verhandlungstermin unter anderem laut des Branchenportals «Variety» für den 3. August festgelegt. Der 33-Jährige, bekannt aus Filmen wie «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» und «Creed III - Rocky's Legacy», war Ende März vorübergehend festgenommen worden. Die Anklage dreht sich um eine mutmassliche Auseinandersetzung mit einer 30-jährigen Frau, die von Majors angegriffen worden sein soll. In einem Statement der New Yorker Polizei hiess es, dass die Frau nach einem Übergriff mit «leichten Verletzungen an ihrem Kopf und Nacken» in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Ein Sprecher Majors' bestritt die Anschuldigungen damals bereits vehement.