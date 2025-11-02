Ihr Baby ist da: Atomic-Kitten-Sängerin Liz McClarnon verkündet Geburt

Atomic–Kitten–Sängerin Liz McClarnon (44) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. In ihrer Instagram–Story verriet sie am Sonntagmittag, dass sie sich über einen Sohn freut. Die Musikerin hatte lange vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Ganz ohne Komplikationen scheint auch die Geburt nicht abgelaufen zu sein.
«Am Ende ging alles gut»
Zu einem Bild, das sie mit Daumen hoch im Krankenhausbett zeigt, schrieb die Britin: «Der kleine Mann ist früher gekommen.» Dann verriet sie noch Details zur Geburt: «Es fing etwas beängstigend an, aber am Ende ging alles gut.» Demnach sind Mutter und Kind offenbar wohlauf. Den Namen ihres Sohnes gab sie noch nicht bekannt.
2021 lernte McClarnon Peter Cho kennen, zwei Jahre später heirateten sie. Das Paar machte eine schwierige Kinderwunsch–Reise durch, wie die Sängerin in einem Interview mit dem britischen «Mirror» berichtete. Früh in der Beziehung begannen sie mit einer In–vitro–Fertilisation – mit künstlicher Befruchtung. «Wir hatten drei gescheiterte Embryotransfers im Jahr 2022, und dann zwei Fehlgeburten im Jahr 2024», erzählte die Sängerin offen.
Im Mai verkündete sie ihre Schwangerschaft mit einem emotionalen Video auf ihrem Instagram–Account, in dem sie ihren Babybauch zeigte. Darin teilte sie mit: «Ich habe ein Geheimnis vor euch bewahrt... Und ich war meist nicht in den sozialen Medien, weil es manchmal schwer war zu lächeln... Aber nach Jahren manchmal recht schmerzhafter IVF und ziemlich dunkler Zeiten... bin ich schwanger.»