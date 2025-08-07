Ihr Ex-Mann ist erkrankt: Kelly Clarkson sagt Vegas-Shows ab

Private Angelegenheit wird öffentlich

Für gewöhnlich hält Clarkson ihr Privatleben streng von der Öffentlichkeit fern. Doch diesmal sah sie sich gezwungen, eine Ausnahme zu machen. «Obwohl ich mein Privatleben normalerweise privat halte: Der Vater meiner Kinder ist im vergangenen Jahr erkrankt, und in diesem Moment muss ich vollständig für sie da sein», erklärte die Sängerin ihren Fans. Die Entscheidung für die Absage fiel der TV–Moderatorin sichtlich schwer: «Es tut mir aufrichtig leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben, und ich schätze eure Gnade, Freundlichkeit und euer Verständnis so sehr.»