Ihr Herz hat den Ärzten Sorgen gemacht: So geht es Anna Heiser

«Habe mich selbst verloren»

Auch mental haben die Probleme der vergangenen Jahre offenbar Spuren hinterlassen: «Der Kampf um die Farm, um unsere Zukunft und um den Traum meines Mannes hat dazu geführt, dass ich mich selbst irgendwo auf diesem Weg verloren habe.» Sie habe gemerkt, dass sie die Pause nun gebraucht habe. «Und auch wenn ich noch lange nicht auf alles eine Antwort habe, versuche ich gerade, mir selbst mehr Zeit zu geben, Gefühle zuzulassen und nicht immer so zu tun, als hätte ich alles im Griff.»