Ihr Sommer ohne Ben Affleck: Jennifer Lopez öffnet Fotoalbum

Was verraten die Fotos und welche Hinweise hat J–Lo eingestreut?

Die Sommer–Fotos zeigen Jennifer Lopez in verschiedenen eleganten und legeren Outfits, im braunen Bikini und in einem weissen Body von hinten. Nicht nur dieses sexy Spiegelselfie könnte als non–verbale Nachricht an ihren Ex gewertet werden. Auch die kleinen Botschaften, die sie zwischen die Fotos gepackt hat, passen zur aktuellen Situation.