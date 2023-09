«Ihr werdet langsam alt»: Heidi Klum gratuliert den Kaulitz-Zwillingen

Unterlegt ist der neue Instagram–Clip mit einer wilden «Happy Birthday»–Version, die zumindest am Anfang von ihr gesungen zu sein scheint. Und auch ihr Kommentar dazu hat es in sich: «Tom und Bill, ich feiere euch heute und JEDEN TAG. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen», so Klum. Und schiebt noch einen frechen Teil hinterher: «34 Jahre alt. WOW ihr werdet langsam alt», kommentiert die 50–Jährige.