Ihre Grossmutter hat Brustkrebs: Jessica Chastain ruft zur Vorsorge auf

«Für Oma! Geht bitte sofort zur Mammographie»

Ihre Reichweite nutzen Chastain und ihre Oma zugleich, um andere Frauen an ihre Vorsorgetermine zu erinnern. «Anlässlich des Brustkrebsmonats hat sie mich gebeten, euch alle daran zu erinnern: Macht noch heute einen Termin für eine Mammographie.» Zudem erzählt Herst den Followern, wie sie den kleinen Knoten in ihrer Brust gefunden hatte. «Ich bin so dankbar, dass ich ihn so früh entdeckt habe, weil er so gut behandelbar ist», sagte sie. Und rief ebenfalls zu Vorsorgeuntersuchungen auf. «Deshalb möchte ich, dass ihr das tut. Bitte, für mich», bat Herst. Und Chastain fügte hinzu: «Für Oma! Geht bitte sofort zur Mammographie.»