Der in Holland geborene Schweizer Jon Andri Jörg startet nach dem Studium in Lausanne (Politologie und Internationales Recht) sowie dem Besuch der London School of Economics seine berufliche Laufbahn als Finanzanalyst. Später heuert er bei der auf Präzisionsinstrumente spezialisierten Firma Mettler-Toledo in Greifensee ZH an. 14 Jahre arbeitet er für diese in Europa und Kalifornien, ehe er sich 2010 den Traum von der eigenen Firma erfüllt: In Villmergen AG übernimmt Jörg eine Modellbaufirma, erweitert sie von 15 auf 140 Mitarbeitende – und liefert Carbonkomponenten für den Bau von Satelliten und Formel-1-Boliden.