Ihre Schwester verrät: Sandra Bullock hat Bryan «wunderbar» gepflegt

«Die besten Betreuer»

Mit einem Posting auf ihrer Instagram-Seite erinnerte Bullocks jüngere Schwester an Bryan Randall. Sie veröffentlichte ein Foto, das den Fotografen lachend zeigt. Dazu schrieb sie: «ALS ist eine grausame Krankheit, aber es ist ein gewisser Trost zu wissen, dass er mit meiner wunderbaren Schwester und der Gruppe von Krankenschwestern, die sie zusammengestellt hat und die ihr geholfen hat, ihn in ihrem Haus zu pflegen, die besten Betreuer hatte.» Ausserdem betonte sie: «Ich bin überzeugt, dass Bry den besten Angelplatz im Himmel gefunden hat und seinen Köder bereits in rauschende Flüsse voller Lachse wirft.» Sie beendete ihren Beitrag mit den Worten «Ruhe in Frieden, Bryan» und bat darum, statt Blumen lieber Geld an die ALS Association und an das Massachusetts General Hospital zu spenden.