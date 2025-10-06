Ike Turner Jr.: Der Sohn von Tina Turner stirbt mit 67 Jahren

Bullock fügte in ihrem Statement über den Verstorbenen hinzu: «Als Sohn von Tina und Ike Turner zeigte sich sein Talent schon früh, denn es gab kein Instrument, das er nicht spielen wollte. Obwohl er schon früh eine Vorliebe für das Schlagzeug entwickelte, bestanden meine Tante und seine Mutter, Tina Turner, darauf, dass er sein Schlagzeug nach jedem Üben abbaute. Dies führte dazu, dass er sich für das Keyboard begeisterte. Schliesslich half Junior bei der Leitung der Bolic Sound Studios, den von seinem Vater Ike Turner gegründeten Aufnahmestudios.» Ike Turner Jr. sei ein gefragter Toningenieur gewesen, so seine Cousine.