Ikke Hüftgold will auch 2024 am ESC-Vorentscheid teilnehmen

Hüftgold war am 3. März mit seinem Song «Lied mit gutem Text» beim Vorentscheid «Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool», unter anderem im Ersten ausgestrahlt, angetreten. In der Show hatte sich die Band Lord Of The Lost mit «Blood & Glitter» durchgesetzt - und wird nun Deutschland im Mai bei dem Musikwettbewerb vertreten.