Ikke Hüftgold wird zu «Michael Pendler»

Ballermann-Star Ikke Hüftgold (45) knöpft sich den gefallenen Schlagerstar Michael Wendler (50) vor. Wie der Sänger und Produzent («Layla») in seinen Instagram-Storys zeigt, verwandelt er sich für einen Videodreh in Mannheim in den Wendler - inklusive schwarz gefärbtem Bart, passender schwarzer Frisur und schwarzer Sonnenbrille. Im «Bild»-Interview erklärt Matthias Distel, so der bürgerliche Name von Ikke Hüftgold, was dahintersteckt. Demnach gehe es um den Song «Michael Pendler» von der Band Schlagerschaffner.