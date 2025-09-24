Ikone des Kinos: Claudia Cardinale ist tot

Auch in der US–Komödie «Der rosarote Panther» spielte sie an der Seite von Peter Sellers' Inspektor Jacques Clouseau und schaffte so schon früh den Sprung nach Hollywood. Doch es war Sergio Leone, der ihr mit «Spiel mir das Lied vom Tod» (1968) eine ihrer ikonischsten Rollen verschaffte – als eigenständige Frau Jill McBain, die sich nach dem Tod ihres Mannes im Wilden Westen gegen hartgesottene Männer durchsetzen und ihre Rechte verteidigen muss. Ein Klassiker nicht nur des Western–Genres.