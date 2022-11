Ilka Bessin: «Man muss nicht immer gut gelaunt durchs Leben laufen»

An anderer Stelle sprach Bessin, die vor ihrem Durchbruch als Komikerin drei Jahre arbeitslos war, über Tiefpunkte: Sie finde, man kann «auch mal aufgeben». Sie habe damals auch gesagt, «ich habe keinen Bock mehr auf dieses scheiss Leben, weil ich nicht weiss, was ich machen soll und wo es hingeht». Ihre Erfahrung: «In den schlimmsten Situationen kommt immer einer, der dir die Hand reicht», so Bessin. «Egal wie tief du unten bist...» Man müsse nur in dem Moment merken, «dass man die Hand auch nehmen muss. Und dafür sind wir uns manchmal zu schade, weil wir denken, wir kriegen das schon hin». Sie finde es auch nicht schlimm, wenn man «mal einen Abend heult, bis die Augen aussehen wie von einer Kaulquappe». Ihr Tipp in Johann Lafers «Genusspodcast»: «Dann iss was Leckeres. Und am nächsten Tag, kannst du sicher sein, strahlt die Sonne. Weil: Wenn du ganz unten bist, kann es nicht noch tiefer gehen.»