Ilka Bessin teilt Foto im Badeanzug: «Hatte Angst vor der Reaktion»

Demnach habe sie ihre beste Freundin im Urlaub gefragt, ob sie dieses Foto posten könne. «Klar, warum nicht», habe diese darauf entgegnet. Das sei «einfach gesagt», so die 53–Jährige weiter. «Ganz ehrlich. Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äusserungen, die mich verletzen könnten, oder mir weh tun, aber sie sagte einfach zu mir: ‹Zeig es den Menschen ruhig.›» Der TV–Star fügte hinzu: «Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind.» Sie wolle ihren Fans dieses Bild einfach «nicht unterschlagen»: «Schaut doch einfach mal, wie schön, dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe. Habt euch lieb und respektiert euch.»