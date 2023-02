Ereignisse beschäftigen ihn sehr

İlkay Gündoğan unterstützt Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Manchester-City-Star und DFB-Kicker İlkay Gündoğan und seine Frau Sara greifen den Opfern des Erdbebens in der Türkei und in Syrien mit einer grosszügigen Spende unter die Arme und bitten in den sozialen Medien um Mithilfe.