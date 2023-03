Genauer Sendetermin steht bislang noch nicht fest

Der Sender kündigte an, dass weitere prominente Teilnehmer in Kürze bekannt gegeben werden. Einen genauen Sendetermin des Formats gibt es bislang noch nicht, es wird jedoch mit einer Ausstrahlung im April fest gerechnet. Die britische Dschungelcamp-Variante «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» wird bereits seit 2002 produziert. In der 22. Staffel, die im November 2022 gezeigt wurde, gewann die ehemalige britische Fussballerin Jill Scott (36) und ist damit derzeit amtierende Dschungelkönigin Grossbritanniens.