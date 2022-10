Im Alter von 73 Jahren: Sternekoch Heinz Winkler verstorben

Der berühmte Sternekoch Heinz Winkler ist tot. Er verstarb am Freitag (29. Oktober) im Alter von 73 Jahren. Zuvor kursierende Meldungen über das Ableben von Winkler wurden inzwischen über den Facebook-Account der Residenz Heinz Winkler in Aschau bestätigt. Darin heisst es unter anderem: «Gestern, Freitag, den 28.10.2022 verstarb unser Chef, Freund, Lebensbegleiter, Opa, Vater - Heinz Winkler. Ein grossartiger Mensch ist von uns gegangen. Nach kurzer schwerer Krankheit nahm seine Familie in tiefer Trauer Abschied. [...] Eine Legende der Kochkunst ist aus dem Leben getreten.»