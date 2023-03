Im Babyglück: Boxer Tyson Fury wird zum siebten Mal Vater

Bei Box-Star Tyson Fury (34) ist Nachwuchs unterwegs. Wie der Schwergewichts-Weltmeister in einer Instagram-Story verkündet hat, erwartet Ehefrau Paris Fury (33) ihr siebtes Kind. «Ich darf einen gemeinsamen Date-Abend mit meiner wunderschönen schwangeren Frau Paris verbringen», schrieb Fury in dem sozialen Netzwerk, um hinzuzufügen: «Das siebte Baby kommt. Was für eine Frau. Fantastische Nachrichten, um mich aufzumuntern.»