Im Babyglück: Carly Rae Jepsen erwartet ihr erstes Kind

Hochzeit im Oktober in New York

Im Oktober 2025 bestätigte Carly Rae Jepsen dann der US–«Vogue» ihre Hochzeit. Die Feier fand demnach am 4. Oktober im Chelsea Hotel in New York statt – einer Location mit besonderer Bedeutung für das Paar. «Wir wussten, dass wir einen Ort wollten, der uns etwas bedeutet, und das Chelsea Hotel war jedes Mal, wenn wir in New York waren, ein zweites Zuhause», erzählt Jepsen der Zeitschrift. Als Künstlerin habe sie die ikonische Geschichte des Hotels, in dem einst legendäre Musiker lebten, besonders gereizt. Für die Planung hatten sie und Cole wöchentliche Dates, um alle Details durchzusprechen: «Auf diese Weise war es immer nur lustig und nie zu viel auf einmal.»