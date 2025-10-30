Im Babyglück: «Rote Rosen»-Star Sebastian Deyle ist Vater geworden

Im Juli hatte er verkündet, dass Partnerin Pia Schombert schwanger ist. Jetzt ist Sebastian Deyles (47) Sohn auf der Welt. «Hello world! Seit dem 27.10.2025 um genau 22:07 Uhr bin ich auf dieser Welt...ganz schön frisch hier. Ich wiege 3305 Gramm und bin 50cm gross», schreibt der «Rote Rosen»–Star in einem Instagram–Beitrag, mit dem er die Geburt seines Sohnes verkündet. Dazu gibt es das obligatorische Foto einer kleinen Baby–Hand.