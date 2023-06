Im Babyglück: RTL-Moderatorin Laura Papendick ist Mutter geworden

Ein freudiger Tag für Laura Papendick (34). Per Instagram-Post hat die RTL-Moderatorin bestätigt, Mama geworden zu sein. Am Freitagabend teilten sie und ihr Partner Alexander Hindersmann (34) auf Instagram zwei süsse Schnappschüsse ihres neugeborenen Kindes. Zu sehen sind in Socken steckenden Füsse sowie auf einem zweiten Bild eine winzig kleine Hand. Zu ihrem emotionalen Post schrieb Papendick: «Herzlich willkommen in unserer Welt, kleines Wunder. Wir sind einfach schockverliebt!»