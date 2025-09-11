Im BH zum Fototermin: Margot Robbie verzichtet auf ein Top

Seit vergangenem September hatte sie sich nicht mehr auf dem roten Teppich gezeigt. Damals besuchte sie noch mit Babybauch und Ehemann eine Vorführung der Komödie «My Old Ass». Anfang November berichteten US–Medien dann über die Geburt ihres Kindes. Kurz darauf wurden die Eltern bei einem Spaziergang mit Kinderwagen gesichtet. Zu dem Geschlecht und Namen ihres Nachwuchses äusserte sich das seit 2016 verheiratete Paar bislang nicht. Auch gemeinsame öffentliche Auftritte blieben aus.