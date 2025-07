Im Boho-Look: Naomi Campbell zeigt sich auf Ibiza in Topform

Zudem entschied sie sich für einen Leinenminirock in Beige und Weiss mit einem bunt verzierten Gürtel und Quasten. Ein weisser Strohhut, eine kleine weisse Handtasche, eine dunkle Statement–Sonnenbrille und graue Flip–Flops komplettierten den strandtauglichen Look. Ihre offenen Haare fielen der 55–Jährigen in lässigen Beach Waves über die Schultern. Wie die «Daily Mail» berichtet, schlenderte Campbell telefonierend über den Sand, bevor sie zum Wasser hinunterging und in ein Boot stieg.