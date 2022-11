In der «Olivia Jones Bar» in Hamburg hielt Blanco vor rund 80 weiteren Gästen um die Hand ihres Andreas an, wie «t-online.de» berichtet. Dragqueen Olivia Jones (52) kündigte den Reality-Star am Samstagabend (5. November) kurz vor Show-Beginn als «Special Guest» an. Blanco kam schliesslich als Travestie-Künstlerin gekleidet und mit pinker Schmetterlings-Perücke auf die Bühne.