«Im Einklang mit meinem Körper»: Sylvie Meis schwärmt von Poledance

Sylvie Meis (47) ist bekanntlich ein grosser Fitnessfan. Nun hat die Wahlhamburgerin eine neue Bewegungsart für sich entdeckt: Poledance. Warum sie erst dachte, das sei nichts für sie und wieso sie den Stangensport inzwischen so liebt, hat sie in den sozialen Medien verraten.
«Plötzlich war alles anders»
«Ich dachte immer, Pole Dance sei nichts für mich – zu intensiv, zu mutig... und ich war nicht flexibel genug. Aber ich habe es ausprobiert – und plötzlich war alles anders», schrieb die Moderatorin in einem Instagram–Posting, zu dem sie drei Bilder von sich an der Stange veröffentlichte. Auf einem der Fotos posiert sie mit Stella Cleyo, Mitinhaberin eines Hamburger Studios. Dank ihrer Trainerin habe sie sich «sicher, unterstützt und so selbstbewusst gefühlt wie nie zuvor». Sie habe nicht nur «mitgehalten», sondern entdeckte offenbar ein ganz neues Körpergefühl: «Ich habe mich kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang mit meinem Körper gefühlt», schwärmt Meis.
Im TV turnte sie im Anzug an der Stange
Bereits am 6. Juli sah man die 47–Jährige bei ihren ersten Versuchen an der Stange. In der RTL–Sendung «stern TV» war sie zum Thema «Wie sie den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat» zu Gast. Im TV–Studio traf sie auf Anne–Marie Kot, die für das Motto «Vom Rotlicht–Tanz zum Hochleistungssport: Poledance» geladen war und Meis gleich an die Stange bat. Die Moderatorin, in einem Anzug gekleidet, probierte ihre ersten vorsichtigen Bewegungen aus. Kot bescheinigte anschliessend: «Und ja: Sylvie hat sich mega gut angestellt!»
Sylvie Meis hielt sich bisher vor allem durch regelmässige Workouts fit. Ihre Gelenkigkeit stellte sie bereits 2010 im Fernsehen unter Beweis, als sie in der dritten Staffel von «Let's Dance» antrat und den zweiten Platz erreichte. Anschliessend präsentierte sie die Show zusammen mit Daniel Hartwich von 2011 bis 2017. Derzeit ist sie als Moderatorin von «Love Island VIP» zu sehen (donnerstags, 20:15 Uhr bei RTLzwei und vorab auf RTL+.)