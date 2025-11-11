«Im Einklang mit meinem Körper»: Sylvie Meis schwärmt von Poledance

«Plötzlich war alles anders»

«Ich dachte immer, Pole Dance sei nichts für mich –⁠ zu intensiv, zu mutig... und ich war nicht flexibel genug. Aber ich habe es ausprobiert – und plötzlich war alles anders», schrieb die Moderatorin in einem Instagram–Posting, zu dem sie drei Bilder von sich an der Stange veröffentlichte. Auf einem der Fotos posiert sie mit Stella Cleyo, Mitinhaberin eines Hamburger Studios. Dank ihrer Trainerin habe sie sich «sicher, unterstützt und so selbstbewusst gefühlt wie nie zuvor». Sie habe nicht nur «mitgehalten», sondern entdeckte offenbar ein ganz neues Körpergefühl: «Ich habe mich kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang mit meinem Körper gefühlt», schwärmt Meis.