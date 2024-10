Im eleganten Herrenanzug: Angelina Jolie strahlt in London

Rolle als Opernstar

Im Film «Maria» verkörpert die 49–Jährige Opernstar Maria Callas (1923–1977), die im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Bei seiner Weltpremiere gab es für das Werk acht Minuten lang Standing Ovations. In den USA läuft «Maria» am 27. November in ausgewählten Kinos und ab 11. Dezember beim Streamingdienst Netflix. Das deutsche Publikum muss sich noch länger gedulden – hier kommt der Film im Februar in die Kinos.