Im Februar: Prinzessin Sofia absolviert öffentliche Termine

Ende 2025 stand Sofia unter massivem öffentlichen Druck: Der schwedische Hof hatte bestätigt, dass sie Anfang der 2000er Jahre mehrfach Kontakt zum später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) hatte. In einem Statement erklärte der Palast, Sofia habe Epstein «vor etwa 20 Jahren ein paar Mal getroffen» – bei gesellschaftlichen Anlässen wie einem Restaurantbesuch und einer Filmpremiere. Seitdem habe sie keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Der Hof betonte laut «Expressen» zudem, die heutige Prinzessin habe «nie in irgendeiner Form von Abhängigkeitsverhältnis» zu Epstein gestanden.