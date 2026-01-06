Im Frühling? Hochzeitsgerüchte um Hugh Jackman und Sutton Foster

Für Hugh Jackman wäre es die zweite Ehe: Nach 27 Jahren Ehe wurde im vergangenen Sommer seine Scheidung von Deborra–Lee Furness (69) finalisiert, mit der er zwei Kinder (25 und 20) adoptiert hat. Bereits im Januar 2025 war die neue Beziehung des Marvel–Stars publik geworden, im Herbst feierte er dann sein Pärchen–Debüt mit Sutton Foster: Bei der Premiere seines Films «Song of the Sun» beim AFI Fest in Hollywood im Oktober zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.