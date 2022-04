Im fünften Monat: So geht es der schwangeren Jenny Frankhauser

«Unser kleines Baby ist schon so gross wie eine Orange», verrät Frankhauser. Zudem habe es schon so etwas wie Geschmacksnerven entwickelt und möge offenbar kein Fisch oder fettiges Essen. «Nur gesund bitte!! Ganz der Papa», so Frankhauser. Sie sei gespannt, was ihr Kind von welchem Elternteil erbe. Beschwerden habe die Dschungelkönigin von 2018 keine mehr: «Spätestens jetzt kann ich die Schwangerschaft so richtig geniessen.»