Im Gleichschritt? «Lilo & Stitch» und Tom Cruise dominieren Kinocharts

Weder hierzulande noch international kommen Filmfans derzeit an einem besonderen Kino–Trio vorbei. Auch am zweiten Wochenende nach Release haben sich das Knuddel–Duo «Lilo & Stitch» und Verfolger Tom Cruise (62) die vorderen beiden Plätze der Charts geschnappt. Wie «Blickpunkt:Film» vermeldet, sahen sich noch einmal weitere 650.000 Menschen die Realverfilmung von Disney in Deutschland an, die Millionen–Marke wurde demnach sogar noch vor dem Wochenende geknackt.