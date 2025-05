Im Kampf für mehr Klimabewusstsein: Violet Affleck erhebt ihre Stimme

Streit mit Mama Jennifer Garner über Klimakrise

In der Publikation veröffentlichen Studenten der Universität regelmässig Beiträge zu Gesundheitsthemen. Afflecks Artikel trägt den Titel «Eine chronisch kranke Erde: Covid–Organisation als vorbildliche Klimareaktion in Los Angeles». Darin schreibt die 19–Jährige: «Während der Brände im Januar in Los Angeles stritt ich mich mit meiner Mutter in einem Hotelzimmer. Sie war schockiert und erstaunt über das Ausmass der Zerstörung in dem Viertel, in dem sie mich und meine Geschwister grossgezogen hatte.»