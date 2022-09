«Im Körper des Feindes» wird 25: Cage und Travolta in Höchstform

Hin und wieder kann man als Zuschauer erkennen, ob Schauspieler eine Rolle nur für den Gehaltscheck angenommen haben - oder aber mit geradezu infantiler Freude jeden Tag am Set aufgekreuzt sind. In doppelter Hinsicht trifft das auf John Woos (76) herrlich überstilisiertem Baller-Ballett «Im Körper des Feindes» zu, der am 25. September 1997, also vor exakt 25 Jahren, die deutschen Leinwände eroberte.