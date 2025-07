Im Krankenhaus: Richard Dreyfuss verpasst «Weisser Hai»-Event

An viraler Bronchitis erkrankt

Dreyfuss wirkt in dem Video erschöpft, sein Gesicht sieht wächsern aus. Dennoch spricht er lebhaft und humorvoll in die Kamera. «Es tut mir sehr, sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass bei mir eine virale ... virale ... Was ist es?», beginnt er. Seine Frau Svetlana Erokhin wirft aus dem Hintergrund die Diagnose «Bronchitis» in den Raum.