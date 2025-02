Im Oval Office: Elon Musks Sohn stiehlt Donald Trump die Show

Ablenkung bei Pressekonferenz

Als Elon Musk über sein «Department of Government Efficiency» sprach, wurde er dem Bericht zufolge wiederholt von seinem Sohn abgelenkt, unter anderem als er diesen auf die Schultern hob und «X» mit den Ohren seines Vaters spielte. «Tut mir leid», sagte Musk «ABC News» zufolge. «Sonst würde mir das vielleicht gefallen, aber da er seine Finger in meine Ohren steckt...», fügte er demnach lachend hinzu. In einem anderen Moment fing der Junge offenbar an, seinen Vater zu imitieren, als dieser gerade sprach, was den Milliardär zu einer Pause zwang.