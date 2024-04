Im Podcast verraten: Amira Pocher hat die Antibabypille abgesetzt

Amira Pocher (31) nimmt in ihrem Podcast «Liebes Leben»(exklusiv bei Podimo) einmal mehr kein Blatt vor den Mund. In der neuesten Folge verrät sie ihrem Bruder Ibrahim «Hima» (33), dass sie die Antibabypille abgesetzt habe. «Ich habe so viele Kopfschmerzen gehabt und wieder diese Stimmungsschwankungen. In der einen Minute bist du super gut drauf, in der nächsten hasst du jeden in deinem Umfeld», begründet sie ihre Entscheidung. Das sei gar nicht mehr sie selbst gewesen.