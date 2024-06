Im Pride-Monat: Sängerin Maren Morris outet sich als bisexuell

Fotos mit Regenbogenflagge

Die Musikerin veröffentlichte am Wochenende auf ihrer Instagramseite mehrere Fotos von ihrem jüngsten Konzert in Phoenix, Arizona. Auf einigen Aufnahmen schwenkt sie eine Regenbogenfahne. Dazu überraschte sie mit der Nachricht aus ihrem Privatleben und einem Gruss an alle Fans zum Pride–Monat. Im Juni feiern weltweit Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere Menschen die Freiheit sie selbst sein zu können. Gleichzeitig wird auch gegen Intoleranz und Unfreiheiten protestiert.