Nach kurzer Zeit dann die erwartbare Nachricht: Donald Trump plädierte in allen der insgesamt 37 Punkte, in denen er angeklagt wurde, auf nicht schuldig, wie unter anderem «CNN» berichtet. In 31 davon geht es demnach um eine unerlaubte, vorsätzliche Aufbewahrung von geheimen Dokumenten. Trump, der zwischen 2017 und 2021 Präsident der Vereinigten Staaten war, habe laut der Anklageschrift nach dem Ende seiner Amtszeit zahlreiche Kartons mit in sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida nehmen lassen, die auch strenggeheime Dokumente beinhaltet haben sollen.