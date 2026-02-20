Im Skandal um Andrew: Prinz Harry meldet sich mit Charity-Video

Kein Statement zur Andrew–Festnahme

Zur Festnahme seines Onkels wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Epstein–Affäre hat sich Prinz Harry öffentlich nicht geäussert. Hinter den Kulissen soll es aber brodeln. Ein Insider sagte dem «People»–Magazin, der Sohn von König Charles sei seit Langem frustriert darüber, mit Andrew verglichen zu werden. «Harry hat seinem Land gedient, seine Arbeit gut gemacht und sich nie falsch verhalten – dennoch verlor er seine Sicherheit und seine Unterkunft, während Andrew jahrelang geschützt wurde», so der Insider.