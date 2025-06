Im Urlaub? So bleibt das Zuhause sicher

Die durchschnittliche Schadenssumme pro Einbruch belief sich laut GDV 2024 auf rund 3.800 Euro. «Die Täter nehmen mit, was sich schnell zu Geld machen lässt, das ist heute vor allem teure Technik wie Smartphones, Kameras oder Computer», erklärt Anja Käfer–Rohrbach, stellvertretende GDV– Hauptgeschäftsführerin. Während der Reisezeit gilt daher, Wertsachen nicht offen in der Wohnung liegenzulassen, sondern sie möglichst sicher zu verstauen. Tablets, Laptops, Bargeld und andere Dinge von Wert, die nicht in den Urlaub mitgenommen wurden, sollten am besten in einem Safe untergebracht werden.